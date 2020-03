Diario della pandemia – Prima puntata

Eravamo abituati alle nostre solitudini, a vivere in un mondo globalizzato, ma al tempo stesso isolati nei nostri meandri, nelle pieghe del nostro egoismo.

Poi il Virus, la pandemia, e capire che da soli non ci può essere un futuro, ed essere soli non è più un lusso, oggi la necessità è condividere.



Angela, stamattina ha scritto sul gruppo di WhatsApp della “Spesa Sospesa”, che alla Caritas Diocesana alcune persone hanno chiesto pannolini e omogeneizzati.

Mariantonietta ha scritto un comunicato stampa nel quale si chiedeva la disponibilità a persone di buon cuore di fare una donazione.



Ho fatto appena fatto in tempo a chiamare il nostro amico Antonio, che conosco da una vita, lui era in un supermercato, ha fatto la spesa settimanale per la Caritas, e ci ha inserito i pannolini (da imitare, parafrasando le idee di Giuseppe, direttore di una testata giornalista on-line, del nostro gruppo); il tutto prima di partire per Roma dove lo attendono gli scranni di Montecitorio.

Abbiamo contattato due supermercati per chiedere se avevano gli

omogeneizzati: ci sono! Li abbiamo comprati con i primi soldi delle donazioni che sono arrivati. Ma sono ancora pochi, vogliamo qualcosa di più!

Intanto ieri abbiamo saputo che il Maestro non sta bene… e l’abbiamo chiamato, una voce flebile al telefono, però stamattina stava meglio.



Ma oggi ci siamo imbattuti in un’altra difficoltà: l’olio!. Due quintali d’olio da mettere in altrettante bottiglie da un litro. Raffaele ed Antonio hanno trovato la soluzione, che in tempi normali sarebbe banale.



Francesco sta realizzando il logo del nostro gruppo, e sta portando altri amici con noi, mentre Carlo monitora la situazione in città.



Intanto l’amore mio Lilly, è sola a Verona. Insegnante di sostegno, e con la didattica a distanza, cura una sua alunna con gravi disagi familiari… Sergio invece non sa se con la sua partita iva riuscirà ad accedere alle agevolazioni fiscali… Tante storie e tante realtà di un vissuto che comunque va avanti…

Ma questa crisi inaspettata ed improvvisa ci ha fatto conoscere una realtà presente da anni sul territorio sipontino e garganico, la Caritas: Angela, Don Luciano, due persone meravigliose!.



Ieri la prima riunione per coordinarci e coordinare.



Oggi le prime donazioni. Da quando abbiamo creato il gruppo la “Spesa Sospesa”, sono più sereno, sto facendo quello che ogni buon cristiano deve fare, aiutare gli altri.



Quando sarà finita questa Pandemia, se Dio vorrà, bisognerà capire ed esplorare un mondo fatto di solidarietà, di servizio, di essere a fianco degli ultimi, degli emarginati, di chi ha bisogno… per superare la logica del “tanto ci sono gli altri che lo fanno”. Ma prima bisogna iniziare da noi… a muovere il primo passo.



Ricordo che un mio collega mi disse, pensa a Nelson Mandela, è stato venticinque anni in carcere, e da lì ha liberato il Sudafrica dall’Apartheid.

Mandela ha vinto perché aveva delle idee, e le idee sono più forti di qualsiasi arma.



Oggi proveremo a chiamare qualche grosso imprenditore che possa fornire alcuni beni di prima necessità. Con il mio amico Saverio abbiamo deciso di barattare la pubblicità su un giornale Saperi&Sapori con l’acquisto di pasta e farina. Domani intervisterò Angela e Don Luciano, per capire, in primis noi, e poi far conoscere – per chi non lo sapesse – che cos’’è il loro mondo.

A mercoledì allora con la seconda puntata del Diario della Pandemia.



“Tanti piccoli gesti messi insieme fanno grandi cose” (citazione del mio amico Pippo).