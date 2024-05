Di Staso: “Manfredonia hub strategico dell’Adriatico e del Mediterraneo per lo sviluppo dell’economia del mare”

Scalo merci, logistica, pesca, turismo. Manfredonia riparte dal mare, la sua principale risorsa, la sua identità.

Il Molo Alti Fondali è finalmente a regime esprimendo tutte le sue potenzialità. Anche in questi giorni vede attraccate numerose navi che impiegano, come indotto diretto, decine e decine di mezzi ed operatori.

Con il finanziamento del PNRR (da oltre 100 milioni di euro) questa importante infrastruttura verrà adeguata ed ammodernata per garantire ancor più maggiori possibilità per lo sviluppo del territorio. Alla partita del rilancio del Molo Alti Fondali è legata anche l’organizzazione delle aree retro-portuali, strategiche per dare al territorio muove chance imprenditoriali ed occupazionali, puntando su aziende che non intaccano l’ambiente e la salute.

Un rilancio è previsto anche per i due moli commerciali, riferimento strutturale storico per la pesca. Tra le novità, l’atteso dragaggio che consentirà L’attracco di navi da crociera al Molo di Ponente.

Fondamentale per la nuova Amministrazione sarà, come ben fatto dal già sindaco Gianni Rotice, mettere attorno allo stesso tavolo gli imprenditori, operatori ed Istituzioni preposte, come Autorità Portuale e Consorzio Asi Foggia.

Manfredonia hub strategico dell’Adriatico e del Mediterraneo per lo sviluppo dell’economia del mare.