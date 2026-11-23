Parco Gargano Di Mauro: “ I pastori sono da generazioni custodi del nostro territorio”

Due giornate dedicate alla pastorizia, alla biodiversità e alle tradizioni del nostro Gargano, nell’ambito delle iniziative promosse da Slow Food Gargano in occasione dell'Anno internazionale dei pascoli e dei pastori.

CUSTODIRE LA TERRA, TRAMANDARE LE TRADIZIONI, COSTRUIRE IL FUTURO.

Due giornate dedicate alla pastorizia, alla biodiversità e alle tradizioni del nostro Gargano, nell’ambito delle iniziative promosse da Slow Food Gargano in occasione dell'Anno internazionale dei pascoli e dei pastori.

Un’importante occasione di confronto per ricordare che i pascoli non sono soltanto paesaggi da tutelare, ma luoghi di vita, lavoro e identità.

I pastori sono da generazioni custodi del nostro territorio, delle sue tradizioni e di un patrimonio di conoscenze che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare.

Come Parco Nazionale del Gargano vogliamo essere al fianco di chi, ogni giorno, contribuisce a mantenere vivo questo straordinario equilibrio tra uomo e natura.Perché tutelare le nostre radici significa dare un futuro alla nostra terra.

Raffaele di Mauro