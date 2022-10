Di Maria fa infuriare i tifosi della Juventus: dichiarazioni choc dopo l’eliminazione dalla Champions

La Conmebol pochi minuti dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, con un tempismo beffardo nei confronti degli aficionados bianconeri, ha pubblicato sui suoi canali ufficiali un’intervista di Angel Di Maria. Il Fideo, alle prese con un infortunio (lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra), ha nostalgia di casa e continua a lanciare messaggi ben precisi che hanno scosso il mondo Juve: appena possibile, vuole tornare in Argentina per disputare gli ultimi anni della sua carriera in patria. “Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile. Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli che giocano in Argentina è venire a farlo in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire maglia del Rosario Central. È la realtà, l’ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe”.