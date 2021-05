#TavoloLegalitàMSA: LUNEDÌ 24 MAGGIO L’INCONTRO “DI COSA SIAMO CAPACI” CON IL PROCURATORE GATTI, NANDO DALLA CHIESA E MARIA FALCONE

Monte Sant’Angelo ricorda il XXIX anniversario della strage di Capaci con incontro “Di cosa siamo Capaci” con il Procuratore della DDA di Bari Giuseppe Gatti, Nando dalla Chiesa e Maria Falcone.

L’incontro – a cui parteciperanno anche i ragazzi degli Istituti scolastici della Città – si terrà lunedì 24 maggio, alle ore 10:30 (in diretta streaming su Comune di Monte Sant’Angelo e Avviso Pubblico. La rete nazionale degli Enti locali antimafia), ed è il penultimo incontro del progetto “Il cambiamento è solo insieme” promosso dal Tavolo permanente sulla Legalità di Monte Sant’Angelo per scrivere, insieme, la Carta per l’impegno alla legalità. Numerose le agenzie educative presenti nel tavolo della legalità (tra associazioni, parrocchie, tutte le scuole della città, enti e organizzazioni, tra cui l’associazione nazionale degli enti locali antimafia Avviso Pubblico).

Il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia, era appena atterrato all’aeroporto di Punta Raisi con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Alle 17.58, sull’autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di Capaci, la tremenda esplosione che li uccise con gli uomini della scorta. Persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio.

All’incontro, promosso con il patrocinio della Fondazione Giovanni Falcone, interverranno:

Pierpaolo d’Arienzo (Sindaco), Giovanni Vergura (Presidente del Consiglio comunale); Introduce Felice Piemontese (Dottorando di ricerca, Università di Siena); interverranno: Giuseppe GATTI (Sostituto procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Bari), Nando DALLA CHIESA (scrittore),

Maria FALCONE. Conduce Pasquale Gatta.

“Monte Sant’Angelo comunità organizzata” il claim scelto da Tavolo che fino al 2 giugno promuoverà le attività del progetto “il cambiamento è solo insieme”.

Info: http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2375&cat=Manifestazioni&fbclid=IwAR1fMIDpNEezHyEU7EZ6CBzlSSPAvmSwb4rv22GCndmnxbKsqQ503-ObzA0

Il programma completo: bit.ly/ilcambiamentoèsoloinsieme

#Ilcambiamentoèsoloinsieme #Monte2022 #Pugliapartecipa #AvvisoPubblicoPuglia