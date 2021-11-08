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Politica

Dettaglio liste, primo partito Forza Italia con 11%, a Sinistra primo DEM con 9,4% il M5S al 7,3%

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 LISTAVOTI% 
13 – FORZA ITALIA274911,03
16 – STRADA FACENDO270710,86
08 – PROGRESSISTI DEM23549,44
11 – PROGETTO POPOLARE21638,68
04 – MOVIMENTO5STELLE205018237,31
10 – MOLO2118167,28
18 – AGIAMO17246,92
02 – CON MANFREDONIA14685,89
20 – AZIONE12304,93
05 – CITTA PROTAGONISTA10914,38
06 – E8859083,64
09 – MOVIMENTO EST8733,50
19 – MANFREDONIA NUOVA7412,97
14 – GIORGIA MELONI5742,30
17 – SIPONTUM5352,15
12 – IO VOTO GIANNI5012,01
03 – LA MIA CITTA4761,91
07 – MANFREDONIA CIVICA4591,84
01 – MANFREDONIA DEMOCRATICA3941,58
15 – UNIONE DI CENTRO3431,38

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