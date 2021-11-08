Dettaglio liste, primo partito Forza Italia con 11%, a Sinistra primo DEM con 9,4% il M5S al 7,3%

\n LISTAVOTI% 13 - FORZA ITALIA274911,0316 - STRADA FACENDO270710,8608 - PROGRESSISTI DEM23549,4411 - PROGETTO POPOLARE21638,6804 - MOVIMENTO5STELLE205018237,3110 - MOLO2118167,2818 - AGIAMO17246,9202 - CON MANFREDONIA14685,8920 - AZIONE12304,9305 - CITTA PROTAGONISTA10914,3806 - E8859083,6409 - MOVIMENTO EST8733,5019 - MANFREDONIA NUOVA7412,9714 - GIORGIA MELONI5742,3017 - SIPONTUM5352,1512 - IO VOTO GIANNI5012,0103 - LA MIA CITTA4761,9107 - MANFREDONIA CIVICA4591,8401 - MANFREDONIA DEMOCRATICA3941,5815 - UNIONE DI CENTRO3431,38\n