Derubava pazienti in gravi condizioni nel pronto soccorso, indagata una OSS. Succede in Puglia

Derubava pazienti all’interno pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce approfittando delle loro gravi condizioni. Portava via soldi, carte bancomat e oggetti di valore. La ladra in corsia sarebbe un’operatrice socio sanitaria, 46enne di Lecce, smascherata dagli agenti della Squadra mobile.

La dipendente è ancora in servizio ma si dovrebbe aprire un procedimento disciplinare e disporre la sospensione della dipendente finita sotto inchiesta con le accuse di furto pluriaggravato, illecito utilizzo di carta di debito aggravato e furto con strappo pluriaggravato.

Lo scorso dicembre sottrasse ad un anziano di 78 anni in gravi condizioni il bancomat prelevando 500 euro presso lo sportello dell’ospedale per poi rimettere il bancomat al suo posto. Nel mese di ottobre invece avrebbe sottratto una collana d’oro ad una paziente anche lei in gravi condizioni. La scena è stata ripresa dalle telecamere.