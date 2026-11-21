Derthona-Milano, la prova della continuità: Banchi cerca conferme dopo l'Eurolega

Domenica 22 novembre alle ore 16, l'Olimpia di Luca Banchi affronta la Bertram di Mario Fioretti nella nona giornata di Serie A.

Non sarà una partita come le altre per l'Olimpia Milano. Dopo una settimana particolarmente intensa, culminata con due vittorie di prestigio in Eurolega contro Stella Rossa e Fenerbahce, la formazione di Luca Banchi torna a concentrarsi sul campionato. Ad attenderla, domenica 22 novembre alle ore 16, ci sarà la Bertram Derthona Tortona, in una trasferta che presenta più di un'insidia.



La nona giornata della Serie A mette di fronte due squadre con obiettivi e stati d'animo differenti. Milano vuole dare continuità alla propria ripresa e non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni. Tortona, invece, cerca un risultato di prestigio per consolidare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane e avvicinarsi alla zona che garantisce un posto nella Final Eight di Coppa Italia.



La classifica racconta una differenza importante: l'Olimpia è terza con 12 punti, frutto di sei vittorie e due sconfitte, mentre il Derthona si trova a quota 6, dopo tre successi e cinque passi falsi. Ma il momento delle due formazioni suggerisce che il divario potrebbe essere meno evidente di quanto dicano i numeri.





Olimpia Milano, la svolta di Banchi passa dalla difesa





L'arrivo di Luca Banchi sulla panchina milanese ha coinciso con una reazione significativa. Dopo un periodo complicato, l'Olimpia sembra aver ritrovato intensità, organizzazione e soprattutto una maggiore identità difensiva.



Il successo in trasferta contro Udine, 83-70, ha segnato il debutto vincente del nuovo allenatore in campionato. Poi sono arrivate due affermazioni europee di peso: il 91-77 contro la Stella Rossa e il 78-70 contro il Fenerbahce, una vittoria maturata attraverso una rimonta che ha evidenziato carattere e capacità di reagire alle difficoltà.



Il dato più significativo riguarda proprio la difesa. Nelle due partite europee contro le formazioni serba e turca, Milano ha concesso una media di 73,5 punti. Un rendimento che testimonia il cambio di atteggiamento della squadra e che rappresenta una delle basi sulle quali Banchi vuole costruire il nuovo percorso.



L'Olimpia ha inoltre ritrovato fiducia nei momenti delicati delle partite. Contro il Fenerbahce, in particolare, la squadra ha dimostrato di non arrendersi quando il punteggio sembrava complicarsi, trovando nella solidità collettiva le risorse per ribaltare l'inerzia.



C'è però un elemento che potrebbe condizionare la trasferta piemontese: la fatica. Quella contro Tortona sarà la quarta partita in otto giorni, un calendario che ha richiesto un notevole dispendio fisico e mentale. E il tour de force non finirà con la gara di domenica, perché martedì è già in programma la trasferta europea contro l'Asvel Villeurbanne.



Per questo motivo sarà importante il contributo dei giocatori che nelle ultime uscite hanno avuto meno minuti. Le rotazioni potrebbero diventare decisive, anche considerando l'assenza di Devin Booker, ancora indisponibile per la lesione tendinea al retto femorale della coscia destra.





Derthona, due vittorie in campionato ma la sconfitta europea pesa





Il Derthona arriva alla sfida con Milano dopo una settimana dai risultati contrastanti. In campionato la squadra di Mario Fioretti ha ritrovato continuità, conquistando due vittorie consecutive: prima il successo casalingo contro Treviso, poi quello ottenuto sul parquet di Cantù per 106-92 dopo un tempo supplementare.



Due risultati importanti, soprattutto perché hanno permesso ai piemontesi di allontanarsi dalle zone più delicate della classifica e di ritrovare fiducia dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.



La sconfitta interna in EuroCup contro Riga Zelli, arrivata con il punteggio di 92-96, ha però parzialmente frenato l'entusiasmo. Una partita che ha lasciato indicazioni sulle difficoltà difensive della squadra, soprattutto nei momenti iniziali, e che rende ancora più importante la risposta contro Milano.



Fioretti può comunque contare su un roster profondo, con talento e soluzioni in diversi ruoli. Il ritorno di Christian Vital ha aggiunto un'opzione offensiva di grande valore: alla prima uscita dopo il rientro, contro Cantù, la guardia americana ha realizzato 20 punti, confermando quanto possa essere importante per gli equilibri della squadra.



Tra gli uomini da osservare c'è anche Dante Maddox, giocatore di proprietà dell'Olimpia e in prestito a Tortona. L'esterno sta vivendo una stagione positiva, con 14,4 punti di media e una notevole efficacia nel tiro da tre. A completare il reparto ci sono Prentiss Hubb, importante nella costruzione del gioco, e Giordano Bortolani, altro ex milanese capace di garantire punti e pericolosità sul perimetro.



Sotto canestro, invece, il riferimento è Dominik Olejniczak, centro fisico e presenza importante a rimbalzo. La sua capacità di occupare l'area e di creare problemi ai lunghi avversari potrebbe rappresentare una delle armi principali di Tortona.





Il duello tattico: intensità, rimbalzi e controllo del ritmo





La partita potrebbe decidersi soprattutto sulla capacità delle due squadre di imporre il proprio ritmo.



Milano ha costruito la recente risalita sulla difesa. L'obiettivo sarà togliere sicurezza agli esterni del Derthona, limitare le iniziative individuali e impedire che la squadra di Fioretti possa trovare facilmente tiri costruiti negli ultimi secondi dell'azione.



Tortona, infatti, dispone di guardie capaci di creare vantaggi anche quando il possesso sembra ormai compromesso. Hubb e Vital possono costruirsi un tiro autonomamente, mentre Maddox e Bortolani rappresentano pericoli concreti quando trovano spazio sul perimetro.



Il Derthona dovrà quindi evitare di affidarsi esclusivamente alle iniziative individuali. Contro una difesa come quella milanese, forzare le conclusioni può diventare un rischio. Sarà fondamentale muovere la palla, cercare soluzioni vicino a canestro e sfruttare la fisicità di Olejniczak e Gorham.



C'è poi un dato statistico interessante. Tortona è tra le squadre più precise al tiro dal campo, con il 47,3%, e perde pochi palloni, appena 10,6 a partita. Allo stesso tempo, però, è ultima per rimbalzi offensivi, con 9,6 di media, e per palloni recuperati, con 3,6. Inoltre concede agli avversari 91,1 punti a partita.



Milano presenta caratteristiche quasi opposte: concede soltanto 81,1 punti di media, ha la migliore percentuale concessa al tiro dal campo agli avversari e guida il campionato per stoppate. La capacità di proteggere il proprio canestro e di condizionare le conclusioni avversarie è uno dei suoi principali punti di forza.



Il controllo dei rimbalzi sarà dunque un altro fattore determinante. Se l'Olimpia riuscirà a limitare le seconde opportunità e a trasformare le difese in transizioni offensive, potrà prendere progressivamente il controllo della gara. Tortona, invece, dovrà trovare il modo di compensare le proprie difficoltà a rimbalzo con aggressività, circolazione di palla e precisione al tiro.





Cosa serve a Milano per vincere





Per l'Olimpia la prima necessità è non sottovalutare la difficoltà della trasferta. Le vittorie contro Stella Rossa e Fenerbahce hanno restituito entusiasmo, ma il rischio è quello di arrivare a Tortona con un livello di energia inferiore a quello richiesto dalla partita.



Banchi dovrà gestire con attenzione le rotazioni, evitando che la stanchezza accumulata in Eurolega si trasformi in cali di concentrazione. Sarà importante coinvolgere tutto il gruppo e ottenere un contributo concreto anche da chi ha avuto meno spazio nelle ultime uscite.



Sul parquet, Milano dovrà riproporre la stessa intensità difensiva mostrata nelle ultime due gare europee. Limitare le guardie del Derthona, proteggere l'area e controllare il rimbalzo difensivo saranno passaggi fondamentali.



Un altro aspetto sarà la gestione dei possessi. Contro una squadra che ha talento individuale e capacità di segnare parziali importanti nel finale, l'Olimpia dovrà evitare di concedere canestri facili e mantenere lucidità anche quando la partita si farà più equilibrata.





Cosa serve al Derthona per battere l'Olimpia





Per la formazione di Fioretti la parola d'ordine sarà intensità. Il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico dovrà tradursi in energia e aggressività fin dai primi minuti.



Il primo obiettivo sarà pareggiare l'impatto difensivo di Milano. È lo stesso concetto sottolineato dall'assistant coach Andrea Vicenzutto alla vigilia: Tortona dovrà evitare di ripetere gli errori commessi nel primo quarto contro Riga, quando ha concesso troppo spazio agli avversari.



Servirà una partenza convincente, capace di mettere pressione all'Olimpia e di impedire ai biancorossi di trovare subito ritmo e fiducia. In attacco sarà importante sfruttare il talento degli esterni, alternando le iniziative di Vital, Hubb e Maddox alle soluzioni interne di Olejniczak e Gorham.



La squadra piemontese dovrà inoltre prestare attenzione alle palle perse e alla selezione dei tiri. Contro la difesa milanese non basterà segnare tanto: bisognerà anche riuscire a limitare le occasioni offensive degli avversari.



Infine, Tortona dovrà essere pronta a giocare una partita lunga. Milano ha dimostrato di saper reagire anche quando si trova in difficoltà e di avere esperienza per gestire i finali punto a punto. Per i padroni di casa sarà essenziale mantenere concentrazione e fiducia anche negli ultimi dieci minuti.





Fioretti contro Banchi: una sfida dal sapore speciale





La partita avrà anche un significato particolare per i due allenatori. Mario Fioretti ha trascorso 22 stagioni nello staff tecnico dell'Olimpia Milano, diventando una figura storica del club. Ha lavorato anche al fianco di Luca Banchi, con il quale ha condiviso il percorso culminato nella conquista dello scudetto del 2014.



Oggi i due si ritrovano su panchine opposte, con obiettivi differenti ma una conoscenza profonda del basket italiano. Per Fioretti sarà una sfida dal valore emotivo importante, oltre che un'occasione per misurare la crescita della sua squadra contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.



Anche il campo sarà ricco di incroci con il passato. Andrea Pecchia e Giordano Bortolani sono cresciuti nel settore giovanile milanese, mentre Dante Maddox è ancora di proprietà dell'Olimpia. Sul fronte opposto, Milano ritroverà un ex come Pippo Ricci, che ha vestito la maglia di Tortona quando il club militava in Serie A2.





I precedenti sorridono a Milano





La storia recente degli scontri diretti è favorevole all'Olimpia. Nei dodici confronti considerati dal 2021/22, Milano ha conquistato dieci vittorie, lasciando a Tortona soltanto due successi. Ancora più netto il bilancio delle gare disputate sul parquet piemontese: cinque vittorie milanesi in altrettante partite.



L'ultimo precedente risale alla finale di Coppa Italia del febbraio 2026, vinta dall'Olimpia per 85-77. Anche in quell'occasione la squadra milanese ha confermato la propria superiorità negli scontri diretti.



I numeri, però, non giocano le partite. Il Derthona arriva con due successi consecutivi in campionato, un roster profondo e la voglia di regalare una soddisfazione al proprio pubblico. Milano, dal canto suo, ha ritrovato fiducia e solidità, ma dovrà fare i conti con la fatica e con un calendario particolarmente impegnativo.



La sensazione è che possa essere una sfida più equilibrata di quanto suggeriscano i precedenti. Se l'Olimpia riuscirà a imporre la propria difesa e a gestire le energie, partirà con un vantaggio importante. Se invece Tortona troverà ritmo in attacco, limitando le iniziative milanesi e mantenendo alta l'intensità per quaranta minuti, la partita potrebbe trasformarsi in una battaglia fino all'ultimo possesso.



La palla a due è fissata per domenica 22 novembre alle ore 16 alla Nova Arena. La gara sarà trasmessa in diretta su LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e NOW.



