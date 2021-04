Denunce per 113 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, l’operazione della guardia di finanza in Capitanata. Il video

Sono 113 le persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. L’operazione in capitanata della Guardia di Finanza congiuntamente ad INPS Oltre 560.000 euro l’importo non dovuto che le forze dell’ordine provvederanno aa recuperare. Denunce per 113 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: