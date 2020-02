Degustazione di vini con Slow Food presso Marincanto, come partecipare

Un nuovo approccio al mondo del vino, con particolare attenzione al concetto del buono, pulito e giusto e coniugando piacevolezza organolettica, sostenibilità ambientale e il rapporto virtuoso del vignaiolo con il proprio territorio.

Il corso sarà articolato in 6 lezioni, ciascuna delle quali prevede una degustazione tecnica di vini differenti.

Prima lezione : terreno, clima, vitigno, terroir. Esame organolettico: la vista.

: terreno, clima, vitigno, terroir. Esame organolettico: la vista. Seconda lezione : dalla raccolta dell’uva al vino, la vinificazione. Esame organolettico: l’olfatto.

: dalla raccolta dell’uva al vino, la vinificazione. Esame organolettico: l’olfatto. Terza lezione : maturazione e invecchiamento del vino, vini dolci e passiti. Esame organolettico: il gusto.

: maturazione e invecchiamento del vino, vini dolci e passiti. Esame organolettico: il gusto. Quarta lezione : vini frizzanti e spumanti.

: vini frizzanti e spumanti. Quinta lezione : i vini in Italia e in Europa, l’abbinamento cibo-vino.

: i vini in Italia e in Europa, l’abbinamento cibo-vino. Sesta lezione: visita a un’azienda vitivinicola del territorio segnalata dalla nostra Guida Slow Wine 2020

In aula Paolo Lauriola, formatore Slow Food del Master of Food di Vino.

Il costo del Master per partecipante è di € 165 per i soci Junior maggiorenni fino ai 30 anni, € 175 per i soci Senior e di € 200 per i NON soci poichè include € 25 per tessera associativa obbligatoria per poter frequentare il Master.

N.B. La Quota va saldata il primo giorno d’inzio corso.

Ogni partecipante riceverà 1 Scatola con 6 bicchieri per le degustazioni, 1 copia della Guida Slow Wine, 1 copia de “Il piacere del vino” Slow Food Editore, 1 copia della dispensa del corso, 1 quaderno per gli appunti, tutti i vini in degustazione, e l’Attestato di Partecipazione.

02 Marzo 2020 ore 20.30

09 Marzo 2020 ore 20.30

16 Marzo 2020 ore 20.30

23 Marzo 2020 ore 20.30

30 Marzo 2020 ore 20.30

05 Aprile 2020 ore 09.30 Visita in Cantina da definire

PRESSO:

Marincanto Ristorante Lungomare del Sole, 1 Porto Turistico _ Marina del Gargano

71043 Manfredonia FG

PER INFO.

Antonio Lauriola – 347.7119925