Degrado ed abbandono a Incoronata, un’area dalla forte attrattività naturalistica e religiosa

Stringe il cuore nel vedere il degrado dell’area boschiva di borgo incoronata, polmone verde della città di Foggia. Un’area che prima della pandemia ospitata frotte di pellegrini che purtroppo versa in condizioni indecenti.

I commercianti gli ambulanti ed ristoratori protestano, denunciando che AMIU e Comune non prendono in cura in modo efficace l’area, facendo scarica barile. Gli stessi commercianti si prendono cura dell’area, ma non basta, l’area è troppo grande e basta allontanarsi un pò per visionare il degrado. Giovani ragazzi costretti a correre sull’asfalto, perchè nel bosco è impraticabile. Servirebbe un intervento urgente.