“DEDICO QUESTO PREMIO A TUTTI I CITTADINI ED IMPRENDITORI PERBENE DI MANFREDONIA”

Questa mattina nell’Auditorium dell’Istituto “Toniolo” di Manfredonia sono stato insignito del Premio “Virgo Fidelis – Per chi è al servizio degli altri” che l’Associazione nazionale Carabinieri- sez. di Manfredonia ogni anno assegna ad Autorità, personaggi ed Istituzioni che si sono distinti e si impegnano al servizio degli altri e della società.

Ringrazio il Presidente Michele Trotta, tutto il suo staff e le Forze dell’Ordine per questa significativa onorificenza assegnatami per “L’innovazione imprenditoriale e lo sviluppo territoriale nel settore delle opere pubbliche e private di progetti infrastrutturali”. Un riconoscimento che sento molto legato alla legalità, conferitomi alla vigilia del triste anniversario del trentesimo anniversario dell’uccisione del giudice Falcone.

Legalità non è solo lotta alla criminalità, ma anche l’ascoltare la volontà netta di un territorio che ha già pagato a caro prezzo l’industrializzazione di Stato e che ha detto NO AD ENERGAS. Legalità è anche garantire il diritto alla salute non smantellando un Ospedale come il “San Camillo”. Questo mio appello, che faccio accoratamente a nome di tutta la comunità sipontina, giunga al Governo nazionale ed a quello regionale affinché prendano coscientemente le decisioni giuste, al più presto.

Dedico il “Premio Virgo Fidelis” a tutti i cittadini ed imprenditori perbene di Manfredonia (che rappresentano la maggior parte della nostra comunità), macchiati dall’onta dello scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. Questo Premio sarà esposto a Palazzo San Domenico, la casa di tutti come segno di riscatto e ripartenza nel segno della legalità.

StatoQuotidiano.it Ilsipontino Net manfredonianews.it Quotidiano l’Attacco FoggiaToday L’Edicola del Sud Rete Smash Radio Manfredonia Centro ManfredoniaTV