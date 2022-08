Decima edizione della Corrimonte, d’Arienzo: “Giornata di grande sport e gioia”

DECIMA EDIZIONE DELLA CORRIMONTE, SINDACO d’ARIENZO: “GIORNATA DI GRANDE SPORT E GIOIA”

Più di 500 atleti ieri hanno gareggiato lungo le vie de #LaCittàdeidueSitiUNESCO in occasione della decima edizione della #Corrimonte promossa da Gruppo Podistico Montanari DOC e sostenuta dal Comune di Monte Sant’Angelo. 

“È stato bellissimo ritrovare gli atleti grandi e piccini, incrociare i loro sguardi e quella fatica piena di soddisfazione. Grazie agli organizzatori e a tutto il team che ogni anno offrono grande impegno per una manifestazione che ormai è un appuntamento atteso dell’estate di Monte Sant’Angelo. E grazie ai tanti atleti che ci hanno raggiunto da ogni dove e ci hanno fatto vivere una giornata di grande sport e soprattutto una giornata di grande gioia” – ha dichiarato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

Per l’Assessore allo sport, Giovanni Vergura, questo è un “evento sportivo di altissimo livello. Complimenti al nostro concittadino Matteo Notarangelo per la bellissima vittoria e a tutti gli atleti giunti al traguardo. Le forze dell’ordine, gli sponsor e i volontari di tutte le associazioni intervenute hanno svolto un lavoro straordinario per la buona riuscita della manifestazione”.