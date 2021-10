Decathlon aprirà a Foggia, l’annuncio sui social

Decathlon lo store dello sport aprirà a breve a Foggia, a dichiararlo è Emmanuel Caternolo, Area Leader del gruppo.

“Dopo 14 anni dall’ultima apertura in Puglia, Decathlon torna ad aprire uno store e lo fa a Taranto, città che proprio sullo sport punta per il suo rilancio. La voglia di contribuire a rendere il piacere e i benefici dello sport accessibili ai cittadini della provincia tarantina ci ha fatto superare diversi ostacoli e ci ha permesso di concretizzare questo bellissimo progetto grazie anche alla sinergia con Conad. – dichiara Emmanuel Caternolo, Area Leader -. In questo modo lo sviluppo nel Salento è terminato grazie ai negozi di Lecce e Brindisi che coprono l’intera area. I nostri prossimi progetti riguardano l’area di Foggia e l’area costiera Fasano-Monopoli- Polignano e speriamo di poter soddisfare quanto prima gli appassionati di sport di queste località”.