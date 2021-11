Decaro: “Il PNRR sarà un’occasione straordinaria e forse irripetibile per il rilancio dell’economia”

Un’occasione straordinaria e forse irripetibile per il rilancio dell’economia pugliese, s’è n’è parlato a Manfredonia con il presidente dell’ANCI Antonio Decaro. I comuni sono gli investitori principali dello stato, investono circa il 25% delle risorse pubbliche. I comuni nel prossimo periodo avranno 40 miliardi di euro di risorse pubbliche da investire per le scuole, per la gestione dei rifiuti, per la mobilità sostenibile, e tanto altro. La ripartenza dell’ Europa parte dalla ripartenza dei comuni.