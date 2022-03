Debutto nel calendario sfilate di Milano Moda Donna per Husky

La nuova collezione, una sintesi perfetta tra innovazione e sartorialità, per un lifestyle contemporaneo e iperfemminile. Il color block eccentrico, guarda alla rinascita europea di fine anni ‘40 e alla joie de vivre.

La storica hunting jacket Husky, nata nel 1965 per mano dell’aviatore americano Steve Gulyas e sua moglie Edna e rilanciata nel mercato grazie all’expertise produttiva e alla visione di Saverio e Alessandra Moschillo viene così riproposta in versione iperfemminile, mantenendo il nuovo Dna smart formalwear, crossover tra abbigliamento casual e attenzione sartoriale.

La giacca da caccia trapuntata in nylon, diventata status symbol indossata dalla regina Elisabetta e dalla Royal family per le passeggiate a cavallo così come da Lady Diana, si trasforma in un cult da città, una sintesi perfetta tra funzionalità, materiali ad alta performance e tessuti d’eccellenza da abbinare alle mini-skirts effetto retrò e pantaloni taglio a sigaretta, per un lifestyle cittadino contemporaneo.

Un ritorno alla vita all’aria aperta e alla spensieratezza. Poi una tappa in un café storico di Roma o Parigi e una passeggiata in un parco londinese. Across the city.

È una joie de vivre quella che attraversa tutta la collezione di Husky per la stagione AI 2022/23, guardando alla rinascita europea di fine anni ‘40 così come a quella odierna post pandemia.

La collezione si sviluppa percorrendo diverse tematiche. Il filone couture bon-ton con accenni al mondo delle uniformi, attraverso completi giacca e gonna in lana e cashmere decorati da bottoni importanti; accanto l’outwear strizza l’occhio al mondo tecnico e performante con il piumino 50 grammi. La parte più casual propone le felpe rivisitate in preziosa lana Merinos e dettagli in nylon.

La ricchezza dell’offerta si legge anche nella varietà dei materiali impiegati, ecologici o performanti come i twill di seta idrorepellente, il nylon con dettagli in pelle green, il velluto trapuntato e la naturalezza del cashmere e della lana Merinos.

La gamma cromatica vivace sceglie l’effetto color block con tonalità eccentriche tra verde militare, fuxia, rosso, cobalto fino al rosa tenue. Un lifestyle contemporanea che porta la firma distintiva della qualità Made in Italy fatta di dettagli ricercati e sartoriali.

Accanto al parka in versione luxury con costruzione sartoriale e importanti ricami Deco, i capispalla diventano ‘funzionali’, reversibili e 3 in1: un gilet trapuntato staccabile per lasciare una ‘shell’ esterna piu leggera, un modello all-season dal valore aggiunto per il suo target trasversale.Una collezione esclusiva, avvolgente e comoda.

