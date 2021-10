De Meo (Console TCI): “La campagna elettorale sia stimolo ed opportunità di discussione sul patrimonio culturale e turistico di Manfredonia”

Manca un mese esatto al 7 novembre, giorno in cui Manfredonia è chiamata alle urne per scegliere la nuova Amministrazione comunale dopo il lungo periodo di commissariamento che ha messo in standby la città e la vita della sua comunità. Auspico che i candidati sindaci e candidati consiglieri comunali utilizzassero questi intensi 30 giorni per organizzare momenti di incontro e confronto sui temi e sulle proposte per la ripartenza della città, soprassedendo sulla retorica e sulle schermaglie polemiche.



Fare politica, come da etimologia della stessa parola, significa “arte che attiene alla città”, ovvero prendersene cura. Da Console TCI, spero che questa fase di campagna elettorale sia stimolo ed opportunità per tornare a parlare di cultura, turismo, economia della bellezza. Temi che vanno affrontati in maniera strutturata per dare prospettive certe e concrete a Manfredonia, città che, ahinoi, non vede ancora espresse le sue potenzialità proprio perché non si è mai posta la giusta attenzione e centralità su di essi. Il patrimonio culturale ed artistico della nostra città rappresenta una ricchezza inestimabile, fonte di sviluppo ed occupazione, se solo fosse reso fruibile, valorizzato e promosso adeguatamente. Ma, sono fiducioso, che le proposte di governo delle varie coalizioni abbiano riservato il giusto spazio ed azioni incisive per far si che la cultura ed il turismo siano finalmente la leva principale del futuro di Manfredonia.



In bocca al lupo a tutti i candidati, ai quali comunico sin d’ora la mia disponibilità e quella del TCI a momenti di incontri tematici e confronto sulle strategie per le prospettive di sviluppo della città.

Dott. Michele De MeoConsole Touring Club Italiano