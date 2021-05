De Luca (Verdi): “Taglio di alberi osceno a Siponto, presenterò denuncia”

Ancora un intervento di capitozzatura su alberi a Manfredonia. Siamo in Via Artemisio a Siponto. Un taglio osceno fatto da gente incapace in piena attività vegetativa.





Gli alberi sono stati messi a dimora 14 anni fa da me alle giuste distanze tra loro e dalle proprietà private.

Presenterò una denuncia contro ignoti ai carabinieri forestali per atti vandalici, perché solo così si possono definire queste operazioni. Mi auguro solo che non siano state ordinate o avallate dai burocrati che ci governano. La cosa è possibile visti i precedenti pessimi interventi eseguiti sul verde cittadino.

Dottor Agronomo Alfredo De Luca

Coportavoce Verdi di Manfredonia