De Luca (Verdi): “Gli alberi sono belli e funzionali così come li ha fatti la natura, non vanno mutilati con inutili e dannose potature”

Capitozzature, ora basta!



Il D.M. Ambiente 10 marzo 2020 (“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 90 del 4 aprile 2020 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2020.



Fra le tante disposizioni d’interesse per la difesa del nostro verde pubblico (regolamento comunale per il verde pubblico, professionalità degli operatori, ecc.), una è di particolare interesse, il divieto di capitozzatura dei poveri alberi cittadini.

Evidentemente questa amministrazione non conosce l’evolversi della normativa perché anche questo anno si stanno effettuando tagli scellerati ai nostri alberi.



Sono iniziate questa mattina le operazioni di capitozzatura degli olmi di Via Moro. Niente ferma i nuovi Unni consigliati da qualche tecnico Attila dall’effettuare potature drastiche che non rispettano la fisiologia vegetale e riducono i servizi ecosistemici che i nostri alberi forniscono:

depurazione dalle polveri sottili, dallo smog fotochimico, riduzione della CO2 che sta innalzando le temperature mondiali, riduzione della violenza delle precipitazioni e gli smottamenti, aumento della frescura in estate, interi ecosistemi ospitati ed in particolare gli uccelli che mangiano mosche e zanzare.



Quello che i nostri cittadini lamentano sono le foglie o i frutti che cadono, gli uccelli che si poggiano sui rami e defecano sotto o, infine i dossi lungo strade e marciapiedi.

Problemi che non si risolvono certo con le capitozzature, anzi.



Gli alberi sono belli e funzionali così come li ha fatti la natura, non vanno mutilati con inutili e dannose potature. La potatura migliore è quella che non si nota. Qualcuno crede che la capitozzatura prevenga gli incidenti, addirittura li rinforzi; ma gli alberi così mutilati vivono di meno e possono essere pericolosi perchè più fragili.



Quei tecnici che non sanno cos’è la dominanza apicale e non ne conoscono gli effetti non dovrebbero avvicinarsi ad un albero, o far avvicinare un operaio, con una motosega in mano.



Alfredo De Luca

Coportavoce dei Verdi di Manfredonia