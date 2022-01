De Luca/Starace (Verdi): “Il nostro impegno per gli Lsu”

Come Europa Verde – Verdi di Manfredonia, siamo sempre stati vicini agli LSU di Manfredonia che rappresentano una risorsa per l’amministrazione comunale ma che ricevono un salario minimo e non hanno gli stessi diritti dei dipendenti.



Anche in occasione della scadenza delle misure per la loro stabilizzazione abbiamo collaborato con gli onorevoli Tasso e Bordo, predisponendo atti che se inseriti nella legge di bilancio 2022 o nel mille proroghe avrebbero garantito la possibilità per l’amministrazione comunale di stabilizzare tutta la platea storica.



Così non è stato, il governo, prima si è rifiutato di inserire la proroga nella legge di bilancio e poi ha prorogato parzialmente le possibilità di stabilizzazioni, limitandole al solo fabbisogno di personale senza sovrannumerari (al massimo qualche decina di posizioni tenendo conto che l’A.U. ASE si vuole liberare dei suoi 23 LSU dopo averli utilizzati per oltre 10 anni).



In questi giorni abbiamo predisposto un emendamento al decreto legge Milleproroghe, in discussione al Senato, che riapra completamente la possibilità di stabilizzazione per tutti gli LSU, assumendoli come sovrannumerari rispetto al Piano del fabbisogno approvato dall’amministrazione comunale. Questo emendamento è stato consegnato al senatore Tasso perché si faccia interprete, come ha già fatto in passato, dei bisogni di questa categoria di lavoratori, che non avrebbero più nessuna possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro locale, anche per la loro età.



Confidiamo anche nell’azione di pressione che l’onorevole Bordo potrà fare sul ministro del lavoro Orlando perché accolga l’emendamento e permetta all’amministrazione comunale di stabilizzare i 126 LSU e così garantire la continuità degli uffici comunali.



Come Verdi, continueremo a fornire il nostro contributo, dovuto alla competenza tecnica e politica che abbiamo maturato negli anni, su tante tematiche nell’interesse esclusivo della città.



Alfredo De Luca e Innocenza Starace

Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia