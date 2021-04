De Luca/Starace: “Ennesimo flop dei burocrati”

Ennesimo flop dei burocrati.

Ennesimo flop di questa amministrazione di burocrati che si comportano come le tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano con la città.

Burocrati che non partecipano nemmeno ai bandi di finanziamento e lasciano per strada opportunità di sviluppo turistico e culturale.



Ci riferiamo, questa volta, al bando del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 4.63

“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) del GAL Daunofantino s.r.l. – Azione 2 – Intervento 2.2 “Realizzazione dell’ecomuseo dell’acqua

diffuso ed itinerari di valorizzazione del GAL Terre d’Acqua” – pubblicato sul BURP n. 46 del 02/05/2019,

con proroga pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019 e ulteriore riapertura pubblicata sul BURP n. 95

del 22/08/2019.



Con Determinazione Regionale n. 55 del 11/03/2021 il Comune di Zapponeta ha ottenuto un finanziamento di circa 100.000 euro. Il nostro comune, invece, non ha nemmeno partecipato.



Eppure abbiamo un museo del mare con tanto materiale ma inattivo. Si potevano richiedere i fondi per attrezzarlo e renderlo finalmente fruibile e interessante con modalità multimediali ed interattive.

Attendiamo fiduciosi che passino questi ultimi sei mesi di agonia e si torni al voto.

Citando Edoardo De Filippo:

Adda passà a nuttata! Anche per Manfredonia.



Alfredo De Luca e Innocenza Starace. Portavoce dei Verdi di Manfredonia.