De Luca e Starace: “Con i contributi per la manutenzione per strade e marciapiedi, opereremmo su questi ultimi”

Con la Legge di bilancio 30 dicembre 2021 n.234 , (articolo 1, commi da 407 a 413) sono stati assegnati ai comuni italiani contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei

marciapiedi e dell’arredo urbano per l’anno 2022 (€.160.000) e per l’anno 2023 (€. 80.000).



Ci auguriamo che la giunta scelga su quali strade e marciapiedi operare ed faccia preparare subito il progetto in modo da utilizzare le somme entro l’anno di contribuzione.



Non spetta a noi decidere ma se fossimo al posto loro opereremmo sui marciapiedi per ridurre le tante barriere architettoniche ancora esistenti e per integrare la dotazione di cestini che sono la metà di quelli previsti dalle linee guida dell’ANCI.



Alfredo De Luca e Innocenza Starace.

Coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia