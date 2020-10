De Luca chiude le scuole in Campania

Chiuse da domani fino al 30 ottobre le scuole primarie e secondarie della Campania dopo l’aumento recente dei contagi. Lo prevede la nuova ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il provvedimento prevede lo stop «delle attività didattiche ed educative in presenza». Sospese le lezioni e le verifiche in presenza anche nelle università della Campania, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha commentato (a Zapping su Radio 1): «Non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di Regione e le province hanno il potere di chiuderle».

Tratto da Corriere.it