De Luca: “Chiedo di far verificare i tempi di durata del giallo semaforico”

I semafori di Manfredonia sono impostati da anni perché il giallo duri almeno 3 secondi.



Tutti, tranne il semaforo di Siponto in cui il rosso scatta dopo 1 secondo. Dal suo ripristino è stato impostato in modo da creare problemi e difficoltà agli automobilisti che si trovano a passare dal verde al rosso con un tempo in cui non è possibile frenare se si sta a pochi metri dal semaforo.



La risoluzione del ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del Codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo: tale durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h.

Chiediamo, pertanto, all’amministrazione di far verificare i tempi di durata del giallo semaforico e provvedere a far reimpostare in modo corretto il semaforo e a mettere nel nulla eventuali violazioni incolpevoli e inconsapevoli.



Alfredo De Luca

Coportavoce dei Verdi di Manfredonia