De Leonardis: “LSU, merito ascrivibile a Rotice e Palumbo. E sul PD…”

LSU di Manfredonia, il commento del consigliere regionale Giannicola De Leonardis (FDI)

Dopo 27 anni di precariato sono stati stabilizzati i primi 15 LSU dall’Amministrazione comunale di Manfredonia. Un risultato storico il cui merito è ascrivibile al Sindaco Gianni Rotice e all’assessore Libero Palumbo i quali, in tempi record, dopo appena 4 mesi dal loro insediamento, hanno fornito risposte concrete ad una platea di lavoratori che da troppo tempo attendeva certezze sul proprio futuro e per la serenità delle proprie famiglie. Un lavoro egregio che proseguirà nelle prossime settimane per portare alla stabilizzazione delle restanti 100 unità, aumentandone il monte orario per garantire l’erogazione dei servizi minimi ai cittadini manfredoniani.

A margine di questo importante risultato ottenuto dall’Amministrazione sipontina occorre però ricordare al Partito Democratico, che oggi esulta per tale risultato attribuendosene i meriti, che, in Regione Puglia, si sarebbe potuto adoperare affinché fossero stanziate risorse specifiche, poche centinaia di migliaia di euro, utili a permettere l’accompagnamento alla pensione degli Lsu in possesso dei requisiti. Tale atto avrebbe permesso di aumentare il monte ore dei restanti Lsu in servizio e, di conseguenza, anche i loro compensi. Un atto che può essere ancora messo in campo dal governo Emiliano per contribuire fattivamente a sanare questa situazione e restituire dignità ai lavoratori.