De Leonardis: “I licenziamenti di Emiliano spacciati per stabilizzazioni”

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.



“Ancora una volta, agli annunci con grande enfasi e clamore mediatico del presidente Michele Emiliano seguono atti che li disattendono completamente e li smentiscono, producendo delusione e una profonda amarezza per la perdurante strumentalizzazione di drammi e criticità.



Vittime, questa volta, i precari storici della sanità pubblica in provincia di Foggia, e nello specifico i lavoratori della GPI Spa impiegati nel servizio CUP e Contact Center dell’Asl Foggia. Tutti interessati al processo di internalizzazione e stabilizzazione, seguendo le linee guida emanate nei giorni scorsi dal governo regionale. Tuttavia l’avviso pubblico di selezione pubblicato da Sanitaservice Foggia non è inclusivo di tutta la platea interessata, superiore alle cento unità lavorative – con relative famiglie -, ma prevede l’inquadramento definitivo di 66 coadiutori amministrativi (destinati al CUP come operatori) e 20 coadiutori amministrativi per il Contact Center, sempre come operatori. Oltre una quindicina di loro, quindi, sono destinati a rimanere disoccupati, dopo anni di attesa, promesse, illusioni. Con l’elenco degli ammessi alla selezione che peraltro cambia continuamente, e suscita ancora più sconcerto e perplessità.

Completamente ignorata e disattesa la legge Madia, e sacrificate alla propaganda elettorale almeno 15 persone che negli anni hanno svolto il loro lavoro con professionalità e capacità: è questa la svolta annunciata dal governatore Emiliano?



Siccome le parole hanno un peso, un senso, non definiamo allora questa operazione come ‘stabilizzazione’ o ‘internazionalizzazione’, ma come ‘licenziamento’. E vantarsene appare una provocazione, prima ancora che una beffa. Ma ormai alle beffe del governatore Emiliano i pugliesi sono abituati, anche se non assuefatti, e non smetterò certo di evidenziarli e stigmatizzarli”./comunicato