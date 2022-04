De Leonardis (FdI): “La Regione Puglia ha totalmente abbandonato la Fiera di Foggia”

L’annullamento dell’edizione 2022 della Fiera dell’Agricoltura è la dimostrazione ormai lampante del totale disinteresse della Regione Puglia nei confronti della Fiera di Foggia. Questa evidenza è ulteriormente corroborata dal rilevare che il governo Emiliano dà milioni di euro per affitti di capannoni alla Fiera del Levante a Bari. Capannoni che peraltro non vengono utilizzati pur essendo stati interessati da interventi di manutenzione per ulteriori milioni di euro.

La Fiera di Foggia è stata completamente abbandonata ormai da anni e le condizioni in cui versano i padiglioni del quartiere fieristico la dicono lunga sull’attenzione rivolta dalla Regione Puglia. I commissari indicati dal governo regionale non hanno fin qui prodotto alcun risultato. Insomma, ci troviamo tristemente di fronte all’ennesimo esempio di affossamento di un fiore all’occhiello della Capitanata da parte del governo regionale.

Serve ripensare totalmente la Fiera di Foggia e non solo in virtù di una crisi del sistema fieristico ormai acclarata da tempo. Di certo non si può non partire dal presupposto che la Fiera sia parte integrante del tessuto urbano di Foggia e che deve essere messa nelle condizioni di funzionare 12 mesi l’anno, anziché restare relegata agli eventi dedicati all’agricoltura a maggio, all’Ottobre dauno e a qualche altra sporadica manifestazione.

La Fiera è il polo che ha nell’economia la sua naturale vocazione. E l’agricoltura è il pilastro dell’economia di Capitanata. Serve ripensare totalmente gli spazi, gli eventi, trasformare il quartiere fieristico in un centro polifunzionale che sia di supporto allo sviluppo del territorio e, al tempo stesso, ne sia motore direzionale. Per fare ciò è necessario un dialogo interistituzionale che veda la Regione Puglia riappropriarsi del suo ruolo di coordinamento propulsivo tra i molteplici e vari attori coinvolti per concorrere alla elaborazione di un progetto di rilancio della Fiera di Foggia.