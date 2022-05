De Leonardis (FdI): “Emiliano e Maraschio totalmente disinteressati alle carenze dell’Ufficio Urbanistica di Foggia”

“Il problema dell’Ufficio Urbanistica di Foggia persiste, è ormai annoso e, purtroppo, del tutto assente dall’agenda del governo regionale”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis che spiega: “Manca il personale, gli uffici non funzionano come dovrebbero e più volte, in questi anni, ho sollevato queste gravi carenze all’attenzione degli assessori regionali all’Urbanistica. Nessuna risposta. Nemmeno alle interrogazioni che ho presentato. E sa di beffa rilevare che, di recente, sia stato emanato un avviso per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di titolarità di tre posizioni organizzative di categoria C per “strumentazione urbanistica 1”, “usi civici” e “riqualificazione urbana” con sede a Bari e due di categoria E per “strumentazione urbanistica 2 e 3” con sedi a Lecce e Bari. Di tutta evidenza il totale disinteresse nei confronti della città di Foggia che da tempo attende il potenziamento degli organici dell’Ufficio Urbanistica, volti a garantire un servizio strategico.

Chiedo al presidente Emiliano e all’assessore all’Urbanistica Anna Grazia Maraschio, che di recente si è recata in Capitanata per un tour e avrebbe potuto cogliere l’occasione per verificare come addirittura gli uffici dell’Urbanistica del capoluogo dauno siano spesso chiusi, di volgere il loro sguardo sulla città di Foggia, anziché tenerlo fisso su altre zone della Puglia, e di darsi rapidamente da fare per sanare le evidenti e gravi carenze di un servizio fondamentale che vado denunciando da anni”, conclude De Leonardis.