De Leonardis: “Aumentare i fondi per il contributo Covid 19 destinato a disabili gravi e non autosufficienti”

Di seguito, una nota del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.



“Lo scorso anno il governo regionale ha stanziato, attraverso due delibere di Giunta (la n. 687 del 12 maggio, e la n. 172 del 7 dicembre), un contributo COVID 19 in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienti: 800 euro mensili inizialmente per sette mensilità, da gennaio a luglio, poi con ulteriori proroghe si è arrivati fino a novembre e infine a dicembre, attraverso un’ulteriore delibera di Giunta, la n. 353 dell’8 marzo scorso.

Un’iniziativa meritoria, ma la platea di 7.679 potenziali aventi diritto ha limitato i suoi effetti, in quanto solo coloro la cui situazione sanitaria era già stata valutata hanno potuto usufruire del contributo con certezza, mentre per quelli in via di valutazione l’esaurimento delle risorse disponibili ha vanificato la domanda regolarmente presentata.

Per questo chiedo al governo regionale, e in particolare al presidente Michele Emiliano, all’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e al Welfare Rosa Barone, di cercare di reperire dal bilancio dell’ente ulteriori risorse per garantire un prezioso contributo economico anche chi è rimasto escluso, pur essendo in condizioni di gravissime disabilità”/comunicato.