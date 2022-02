De Gregori e Venditti in concerto in Puglia, il 19 Agosto il tour fa tappa a Fasano

De Gregori e Venditti in concerto in Puglia, il 19 Agosto il tour fa tappa a Fasano.

Svelati i primi nomi del cartellone di eventi estivi 2022 sono davvero «Wow». Agosto sarà il mese del duo Francesco De Gregori – Antonello Venditti.

I due artisti romani saranno in concerto in piazza Ciaia il 19 agosto per un tour storico che vedrà insieme sullo stesso palco i due maestri della musica leggera italiana

Biglietti in vendita nei prossimi giorni su ticketone