Dazn, il Mise convoca i vertici per fare chiarezza

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato al Mise i vertici di Dazn per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell’azienda che detiene i diritti tv del calcio di Serie A. Giorgetti, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia, ha invitato i rappresentanti Dazn martedi’ prossimo alle ore 15. Lo comunica una nota del Mise.

“Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni: a questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del sottosegretario Anna Ascani, ad un confronto da svolgersi all’inizio della prossima settimana”. Lo ha dichiarato all’ANSA Dazn, che detiene i diritti tv per la Serie A di calcio, rispondendo alla convocazione al Mise per martedì prossimo in relazione alle indiscrezioni secondo cui l’azienda avrebbe intenzione di interrompere a breve la doppia utenza in contemporanea per singolo abbonamento.