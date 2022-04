David di Donatello: Sorrentino candidato a 16 premi

È stata presentata questa mattina l’edizione 2022 dei David di Donatello, il riconoscimento italiano più prestigioso del cinema italiano. Dopo alcuni mesi difficili per l’intera filiera produttiva del cinema, e sopratutto per le presenze in sala, il mondo cinematografico italiano si ritrova per premiare alcuni dei film prodotti e visti durante questi due anni di pandemia. La premiazione, in programma il prossimo 3 maggio in diretta su Rai1, sarà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer dagli studi di Cine Città.

I conduttori, dopo le due edizioni condizionate dall’epidemia di covid-19, hanno assicurato che sarà una festa del cinema, una ripartenza. “Come sarà la nostra conduzione? Non ne ho idea! Vogliamo stare sul palco, divertendoci, in modo naturale, che è il mio unico modo. Questo rilancio del cinema, per me, è una festa” ha dichiarato in conferenza stampa l’eclettica Drusilla.

Per le candidature domina il film di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di dio” con ben 16 candidature. Poi “Freaks out” di Gabriele Mainetti. Seguono “Qui rido io” con 14 candidature e “Diabolik” con 11.

I film candidati per il Miglior film sono: Aria Ferma, È stata la mano di Dio, Ennio, Freaks Out e Qui Rido io. I registi candidati per la Miglior Regia sono Leonardo Di Costanzo (Aria Ferma), Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio), Giuseppe Tornatore (Ennio), Gabriele Mainetti (Freaks Out), Mario Martone (Qui rido io)

Gli attori candidati per il Miglior Attore Protagonista, invece, sono Elio Germano (America Latina), Silvio Orlando (Ariaferma), Franz Rogowsky (Freaks Out), Filippo Scotti (E’ stata la mano di Dio), Toni Servillo (Qui rido io). Le attrici candidate per la Migliore Attrice Protagonista sono Aurora Giovinazzo (Freaks Out), Miriam Leone (Diabolik), Maria Nazionale (Qui rido io), Rosa Palasciano (Giulia), Swamy Rotolo (A Chiara).