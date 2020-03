Daunia Tur aderisce a “M’illumino di meno”

L’Associazione Daunia TuR aderisce alla ormai consolidata iniziativa M’ILLUMINO DI MENO promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Radio 2, che quest’anno propone di spegnere una luce e piantare un albero, una pianta, un seme… insomma qualsiasi piccolo gesto legato al risparmio energetico e alla importanza della natura.

La nostra associazione con sede a Manfredonia, che ha tra le sue finalità quelle di promozione ed educazione al rispetto del territorio e dell’ambiente e alla cittadinanza attiva, partecipa concretamente alle iniziative di salvaguardia ambientale e di sensibilizzazione sulle azioni contro il cambiamento climatico.

Dopo aver promosso e aderito ad iniziative sul decoro e la pulizia della nostra Città, ci siamo uniti ad una iniziativa che sta trovando riscontro in Italia e all’estero: piantare un albero, un gesto tangibile e una soluzione naturale per contrastare il disastro climatico; lo abbiamo fatto attraverso Treedom, una piattaforma web che permette di piantare alberi a distanza e seguirli online.

Ogni anno la Terra perde più di un milione di ettari di foreste, e la deforestazione, oltre che causata dal riscaldamento globale, ne può diventare anche un effetto, visto che gli alberi assorbono l’anidride carbonica che se in eccesso produce su larga scala un aumento delle temperature; in pratica, piantando tanti alberi possiamo invertire questa tendenza.

Vi invitiamo dunque a partire da Venerdì 6 Marzo 2020 alle 18.30 a contattarci o recarvi presso la nostra sede associativa in Via San Lorenzo, 110 a Manfredonia per la sottoscrizione Treedom di “Pianta un albero” in cui aderiremo alla campagna ambientale versando una quota che parte da Euro 20,00 fino ad un massimo di Euro 75,00 (dipende dalla tipologia di albero).

Nel nostro piccolo e a partire da noi stessi, tutti insieme possiamo, anche attraverso azioni semplici come questa, a cui invitiamo tutti ad aderire, contribuire alla tutela dell’ambiente, e quindi della nostra vita!

Per info e prenotazioni:

Via San Lorenzo, 112 – 71043 Manfredonia (FG)

Telefono: 0884.66.05.58

E-mail: info@dauniatur.it

E-mail segreteria: dauniatur@gmail.com

