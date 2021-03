Dati incoraggianti sui traffici di merci dai porti pugliesi, ottimi dati dal porto di Manfredonia

Rispetto al 2019 considerando l’anomalia dovuta alla pandemia del 2020 le tonnellate transitate dai porti pugliesi di Bari, Taranto, Barletta, Manfredonia e Monopoli è aumentata del 27%, Nello specifico: + 11,4% Rinfuse liquide + 69.6% le rinfuse solide + 5,9% la merce in colle 45,2% in meno per il trasporto passeggero Nel porto di Manfredonia del 416% il transito delle rinfuse liquide. Aumento anche per le rinfuse solide. Dati che raccontano l’enorme potenzialità dei nostri scali.