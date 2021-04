Dati del 2017: a Manfredonia spesi 56,12 milioni di euro in giocate

Le giocate pro-capite a tutti i giochi gestiti dallo Stato e alle slot nel 2017 a Manfredonia sono state 986,00 euro.

MANFREDONIA è al posto numero 1.921 su 7954 comuni italiani nella classifica generale per giocate pro- capite.



Considerando le città delle stesse dimensioni è al posto numero 114 su 130 comuni sopra i 50mila residenti e fino a 200mila residenti sempre nella classifica generale per giocate pro-capite.

I soldi spesi in giocate nel 2017 sono 56,12 milioni, mentre sono stati vinti 40,95 milioni. Il saldo va allo Stato per 8,96 milioni ed agli esercenti per 6,21 milioni.

Il gioco preferito rimane quello delle “macchinette”, seguito dalle Lotterie istantanee, Slot, Lotto, Quota Fissa e Scommese Virtuali.

i dati sono riportati nel sito: https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2018/italia-delle-slot-2/comune/?manfredonia_71029