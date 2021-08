Date dei concorsi indetti dal Comune di Manfredonia

AVVISO

Si rende noto che:

le date e le sedi delle prove concorsuali, indette con determinazioni nn. 634 – 635- 636 –637- 638 – 639 del 08.06.2021 e n. 683 del 17.06.2021, sono indicate nella tabella sotto indicata;

i candidati ammessi alle prove concorsuali devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e della certificazione verde COVID-19 o di tampone effettuato nelle 48 ore prima della relativa seduta concorsuale, causa esclusione di partecipazione al concorso.

Si invitano tutti i candidati a controllare sul sito istituzionale del Comune – sezione “Amministrazione trasparente” – link “Bandi di concorso” la pubblicazione degli “Ammessi” e “Non Ammessi” alla prova scritta.

Il presente avviso costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce le comunicazioni ai sensi dell’art. 21 – comma 6 – che prevede la pubblicazione del diario delle prove scritte non meno di 15 gg. prima della medesima, e l’avviso della presentazione alla prova orale che deve essere pubblicato almeno 20 gg. prima dello svolgimento della medesima.

CONCORSOPROVA SCRITTAPROVA ORALEdataorasededataorasedeCONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO-PRESELEZIONE: 12/10/2021

-1^PROVA: 19/10/2021

-2^ PROVA: 19/10/2021– ORE 14.00

– ORE 09.30

– ORE 14.30PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI09.11.2021ORE 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT. D/D1)11.10.2021Ore 9.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI10.11.2021ORE 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT.C) DI CUI 1 RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE07/10/2021Ore 09.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI15/11/2021ORE 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE (CAT.C) CON RISERVA DI POSTI AI SENSI ART. 1014 E ART. 678 D.LGS.66/201006.10.2021Ore 09.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI05.11.2021ORE 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C)15.10.2021Ore 09.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI12.11.2021ORE 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE INFORMATICO (CAT.C)21.10.2021Ore 09.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI17.11.2021ore 09.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

8CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI PERITO ELETTROTECNICO(CAT.C)28.09.2021ORE 9.00PALAZZETTO DELLO SPORT- VIA DANTE ALIGHIERI26.10.2021ORE 9.00MUNICIPALE Piazza del Popolo, 8

Dalla Sede Comunale, 23/08/2021

IL DIRIGENTE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO