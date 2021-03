Daspo urbano per i quattro ragazzi responsabili della rissa nel bar della provincia

Ieri sera gli agenti di polizia di Foggia, della divisione anticrimine, hanno eseguito nei confronti di quattro ragazzi il provvedimento di Daspo urbano, emesso dal questore di Foggia, per la prima volta nel territorio.

I quattro sono stati riconosciuti responsabili del reato di rissa, avvenuto recentemente in un bar della provincia dopo che il titolare aveva chiesto loro di indossare la mascherina.

Il grave comportamento commesso dai giovani ha consentito di applicare la nuova norma, recentemente introdotta, che prevede in questi casi nei loro confronti, il divieto di accesso e stazionamento per un anno a locali pubblici pub, bar e locali di pubblico intrattenimento come discoteche, locali notturni e da ballo di tutta la provincia di Foggia.

Il provvedimento, definito “Daspo Willy”, è stato introdotto dopo i tragici fatti avvenuti a settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, quando un branco di teppisti, successivamente identificati, aggredì e uccise il giovane Willy Monteiro Duarte.