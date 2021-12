D’Arienzo: “Vorrei dire a questi signori che questo territorio non è vostro”

“Omnia nostra” significa “tutto nostro”.

È il nome che la Procura Distrettuale Antimafia di Bari (che ringraziamo dal profondo del cuore, insieme ai Carabinieri) ha dato al maxi blitz di oggi che ha visto 32 soggetti indagati a vario titolo per associazione mafiosa operante nel Gargano.

Vorrei dire a questi signori che questo territorio non è vostro. Anzi.

Questo territorio è delle persone per bene che per portare il pane a casa lavorano, non delinquono.

Questo territorio è la Montagna Sacra, terra dell’Arcangelo Michele e di Padre Pio.

Questo territorio è la costa che da Manfredonia porta a Vieste e poi a Peschici, Rodi fino a Lesina, con il mare più bello del mondo.

Questo territorio ha due Siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un Patrimonio di tutti, un patrimonio del mondo.

Questo territorio non è vostro.

È vero: viviamo in un territorio di mafia ma non siamo mafiosi.

La differenza è notevole!

Siamo gente per bene che pensa al futuro di questo territorio con speranza e con fiducia. E si impegna, tutti i giorni, in tutte le azioni, per dimostrarlo.

Lo facciamo per i nostri figli.

E continueremo a farlo con quanti vorranno unirsi a noi per urlare, al mondo, da qui, ora, che il Gargano è il posto più bello del mondo e la mafia “è una montagna di merda”.

IL GARGANO NON È VOSTRO.

SPERO CHE ORA VI SIA PIÙ CHIARO!

Pierpaolo D’Arienzo – Sindaco di MSA