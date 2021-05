D’Arienzo: “A Monte Sant’Angelo 9 i positivi ad oggi”

Sono 9 attualmente i positivi a Monte Sant’Angelo e 740 i guariti da inizio pandemia.

Prosegue spedita la campagna vaccinale con numeri che ci ridanno la speranza di tornare a vivere presto la nostra vita.

Le dosi di vaccino somministrate, infatti, sono quasi 11 mila: 7278 prima dose e 3843 con seconda dose.

Ancora grazie ai nostri operatori sanitari che instancabilmente lavorano per garantire il più alto numero di vaccini a tutti.

E a voi, cari concittadini, la raccomandazione di tenere sempre alta la guardia, di indossare i dispositivi di sicurezza e mantenere la distanza.

È ancora necessario per lasciarci alle spalle questo brutto periodo, per riprendere in mano le nostre vite, per tornare ad abbracciarci

Pierpaolo D’Arienzo