Danubio alla zucca: la ricetta di Le.ricette.di.anna.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

200 gr di farina manitoba

200 gr di farina 00

220 gr di zucca pulita e cotta

10 gr di sale

25 gr di olio evo

Latte q.b per impastare

1 cucchiaino di lievito di birra secco

Tuorlo e latte per spennellare

Semi vari

Formaggio pecorino

PROCEDIMENTO

Cuocere la zucca preferibilmente al forno (deve essere asciutta)

In una ciotola unire 100 gr di farina presa dal totale, il lievito e un pò di latte, deve diventare una pastella. Coprire con pellicola e far riposare un oretta.

A questo punto in planetaria o a mano uniamo alla pastella la polpa di zucca, il resto della farina, sale, olio e se necessario ancora un pò di latte, risulterà un impasto morbido.

Mettere in una ciotola e lasciar lievitare fino al raddoppio.

Ora dividiamo l’impasto in palline: (della grandezza che volete) io ho usato uno stampo da 28cm e ho realizzato 11 palline, stendiamo ogni pallina con il mattarello (un pò di farina se occorre)

Farciamo con formaggio e chiudiamo arrotolandole sulla spianatoia.

Mettere le palline nella teglia e lasciar lievitare ancora 1 ora.

Spennellare con tuorlo e latte e decoriamo con semi misti.

In forno a 185 gradi per circa 20 / 25 minuti.

