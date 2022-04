Danilo Quarto e la promozione con il Cerignola: “Nella vita tutto torna. Conquistiamo tutto”

Le parole del presidente Danilo Quarto:

“Abbiamo sofferto tanto per la questione del ripescaggio, però ormai è acqua passata. Oggi abbiamo vinto sul campo e quando vinci sul campo nessuno ti può togliere nulla. Nella vita tutto torna. Adesso abbiamo la C, l’abbiamo conquistata meritatamente e su terreni di gioco non facili come quelli del Girone H. Questo è un record: 32 risultati utili di fila, miglior attacco, miglior difesa. Voglio uno stadio nuovamente gremito per la partita di Coppa Italia contro il Cittanova. Vogliamo assolutamente conquistare tutto perché siamo affamati di vittorie”. Il presidente ha poi confermato che la stagione dell’Audace non finisce certo qui: “Adesso il nostro obiettivo è la sfida di sabato contro il Cittanova. La squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente, fisicamente e in ogni situazione. Siamo stati sempre lì motivati con la testa giusta per raggiungere l’obiettivo. Adesso godiamoci la festa per poi concentrarci sull’obiettivo Coppa Italia”.

intervista di TuttoCalcioPuglia