D’Angelo e super Leuci: il Manfredonia espugna Trinitapoli

Ri-partenza col botto per il Manfredonia Calcio che batte in trasferta la rinforzata Audace Barletta (Trinitapoli) e continua a volare in testa alla classifica del campionato di Eccellenza.

A decidere la gara una rete del difensore D’Angelo sugli sviluppi di un calcio da fermo nella prima frazione.

Sugli scudi un super Leuci che salva il risultato al 95′ ed un’ottima difesa guidata da Colangione.

Dominio territoriale dei padroni di casa, ma il Manfredonia ha sciupato tre nitide occasioni in contropiede.

Domenica impegno casalingo contro il Team Orta Nova.