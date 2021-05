Damiano Gelsomino nuovo presidente di Unioncamere, gli auguri di Gatta

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per la nuova avventura di Damiano Gelsomino alla guida di Unioncamere Puglia. Un mio concittadino di grande spessore e competenza, che ha già avuto modo di dimostrare le sue qualità da presidente della Camera di Commercio di Foggia e di Confcommercio della stessa provincia. Il futuro del nostro tessuto imprenditoriale e commerciale non può prescindere dal dialogo e dalla costruzione nel presente: in quest’ottica, sono certo che in lui si potrà sempre trovare un interlocutore disponibile e propositivo.

La missione che lo attende è ardua: la pandemia ha dato un colpo di grazia alla nostra economia, già provata da una lunga crisi precedente. Programmazione, progettualità, dialogo istituzionale e collaborazione: sono questi i principali semi da coltivare per accompagnare le nostre aziende verso la tanta auspicata ripresa e Gelsomino saprà essere un “traghettatore” serio e diligente. A lui vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro”./comunicato