Damiano Gelsomino è il nuovo presidente di Unioncamere Puglia

Damiano Gelsomino è stato eletto oggi all’unanimità dal Consiglio dell’associazione delle Camere di Commercio regionali come presidente delle unioncamere Puglia. E’ già presidente della Camera di Commercio di Foggia e della Confcommercio della Provincia di Foggia.

“Il nostro sarà un lavoro condiviso, focalizzato su una progettualità mirata al sostegno di tutte le imprese pugliesi con gli strumenti, comunitari e non, che possano accompagnare la ripresa. Un lavoro concreto e di squadra che valorizzi le peculiarità dei territori e sia in grado di rimandare un’immagine coesa e unita del sistema economico pugliese“.

L’Unione delle Camere di Commercio di Puglia è un’associazione costituita nel 1946, a cui partecipano, in via esclusiva, le cinque Camere di Commercio della regione, con la finalità di coordinare l’attività dei singoli enti camerali in materia di promozione dell’economia regionale.