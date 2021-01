Dalle pettole alla farrata il passo è breve

INGREDIENTI

500 g di grano duro cotto

750 g di ricotta di pecora

foglie di menta maggiorana ( 6 g circa)

pizzico di cannella

1 pizzico di pepe

1 cucchiaio di sale fino

500 g di farina

310 ml di acqua

1 tuorlo d’uovo

PROCEDIMENTO

Per il ripieno:

Lavare ed lasciar asciugare le foglie di menta maggiorana preventivamente.Mettere il grano cotto in un colino versare acqua calda e lasciar raffreddare. Mescolare in una ciotola la ricotta, il grano cotto, la menta maggiorana, la cannella,il pepe e mezzo cucchiaio di sale e lasciar insaporire per mezz’ora.

Per l’impasto:

Setacciare la farina.Sciogliere mezzo cucchiaio di sale nell’acqua tiepida e versare lentamente nella farina.Amalgamare bene fino ad ottenere un impasto liscio,elastico e non troppo morbido.Coprire il panetto e lasciar riposare per 30 minuti.

Ricavare delle strisce non più spesse di 2 mm con l’aiuto di nonna papera. Tagliare le strisce con un coppapasta tondo di circa 10/12 cm o con una rotella in modo da ottenere dei cerchi che saranno usati a coppie, uno per il fondo e uno per coprire il ripieno della farrata.

Riempire ogni dischetto con due cucchiai di ripieno e coprire con un altro dischetto. Con indice e pollice unire i due dischetti ripiegando i bordi verso l’interno a mo’ di calzone.

Disporre le farrate su una teglia antiaderente.Montare il tuorlo dell’uovo e spennellarle. Bucare con una forchetta la parte superiore delle farrate e infine infornare a 200° per 20-25 minuti.

tratto da: http://www.alice.tv/posta-la-ricetta/ricette/farrata-di-manfredonia/

Pappalardo Elisabetta