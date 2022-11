DALLE 17.30 FERROVIE DEL GARGANO RIPRISTINA REGOLARMENTE IL COLLEGAMENTO URBANO CON LA RIVIERA SUD

In questi giorni decine di cittadini e pendolari mi hanno segnalato la difficoltà a viaggiare su un mezzo angusto ed affollato che collega con la linea urbana n.5 Manfredonia alla Riviera Sud.

Ho subito contattato Ferrovie del Gargano che, scusandosi per i disagi comportati all’utenza, mi ha informato che trattasi di un disservizio momentaneo a causa del guasto di un bus sostituito d’urgenza per non interrompere il servizio.

Ho sollecitato, quindi, la direzione dell’azienda affinché risolvesse tempestivamente il problema.

Poco fa la comunicazione che a partire dalle ore 17.30 di oggi, la linea sarà coperta nuovamente da un mezzo adeguato e capiente. Ringrazio “Ferrovie del Gargano” per la disponibilità e la collaborazione dimostrata anche in questa occasione.