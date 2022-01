Dalla Provincia risorse per le Scuole Superiori

Dalla Provincia risorse alle Scuole Superiori per l’acquisto di mascherine FFP2, TAMPONI E SISTEMI DI AREAZIONE: Questa mattina a Palazzo Dogana, ho incontrato i dirigenti scolastici, un confronto utile e produttivo che ci ha visti convergere su molti punti per garantire responsabilmente le condizioni di massima sicurezza per chi frequenta la Scuola.

La Provincia ha inteso, in questo momento delicato di risalita dei contagi per la variante Omicron, dare l’opportunità ad ogni Scuola Superiore di dotarsi di ulteriori dispositivi e materiali per la sanificazione e servizi di “igienizzazione”, quantificando una spesa opportunamente calibrata, rispetto alla popolazione scolastica per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, di dispositivi di protezione collettiva, notebook, interventi di piccola manutenzione. In un momento tanto delicato, diventa indispensabile anche intercettare le ulteriori risorse riveninenti dal PNRR.

Le somme stanziate ammontano ad un importo complessivo di € 15.000.000.

Nicola Gatta