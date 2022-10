Dalila Vallati: esce il suo libro “Sedici anni mamma-Come Sofia mi ha cambiato la vita” (De Nigris Editori)

Si sente da tempo parlare delle mamme adolescenti. Delle ragazze che a 16 anni si trovano ad affrontare non solo una gravidanza, ma che all’improvviso devono prendersi la responsabilità di un’altra vita e spesso devono farlo completamente da sole o con poco sostegno da parte delle persone che la circondano.

Diventare mamme così giovani non è sicuramente semplice, ma sono tante le donne che dimostrano nei loro momenti più fragili come siano in grado di mostrare forza e riuscire a superare al meglio anche gli ostacoli che si presentano loro.

Proprio questo è uno dei temi principali di Dalila Vallati “Sedici anni mamma-Come Sofia mi ha cambiato la vita” (De Nigris Editori), con prefazione dell’attrice Gaia Zucchi. Un libro intenso che racconta la storia di questa ragazza che viene da un quartiere povero e da una vita ricca di incertezze, rischiarata dall’arrivo della sua bambina nonostante i toni romanzeschi del suo percorso.

Un libro intenso e reale che racconta la vita di Dalila Vallati

La storia di Dalila che si può leggere all’interno del suo libro è davvero intensa, ricca di avvenimenti, pieno di sfide e di incertezze quotidiane che, come un’eroina anticonvenzionale e moderna, cerca di superare.

Dalila, infatti, nasce in un quartiere romano: povero, circondata dalle incertezze della povertà e da diverse situazioni di degrado. Fin da giovane si trova ad affrontare la solitudine che spesso si manifesta con la ribellione e con una famiglia “a metà”.

A incidere sulla sua vita anche i tanti spostamenti forzati, la casa-famiglia, che però gli ha permesso di frequentare un corso di danza per 9 anni e per cinque anni un corso di recitazione. La storia si incentra sui tanti eventi che hanno caratterizzato la storia di Dalila che si riversano in modo completamente reale su questa storia fatta di fughe, disperazione, decisioni importanti e vitali fino alla nascita di Sofia.

Infatti, sarà proprio la nascita di Sofia a dare a Dalila il sostegno necessario per riuscire a guardare positivamente verso il futuro, a sostenerla e a ridare un senso alla sua vita, che adesso lavora come content creator sui contenuti digitali dopo la sua partecipazione a due trasmissioni di successo su MTV quali “16 anni e incinta” e “Teen Mom”. Due programmi incentrati proprio sulla storia delle ragazze che affrontano una gravidanza in giovane età.

Perché leggere il libro di Dalila Vallati

Sicuramente vi starete chiedendo perché leggere il libro di Dalila Vallati. Di storie di sedicenni incinte se ne sono sentite e viste tantissime, ma non sono tutte uguali! Soprattutto non sono tutte dense di verità e vita reale come quello che invece si propone di farvi leggere Dalila con la sua storia.

Non si tratta solo di un romanzo, ma si tratta dello scenario di una verità che sussiste tutt’oggi e che vede delle situazioni tipiche di degrado e di abbandono. La storia di Dalila è fatta di solitudine e di ribellione ma anche di tanto coraggio. Coraggio e consigli che vogliono rivelarsi utili a sostenere chi si trova a vivere un momento di difficoltà o che sta vivendo la stessa storia di Dalila.

Se vuoi immergerti in un romanzo realistico e che ti racconti uno squarcio di vita vera con la storia entusiasmante, emozionante di Dalila, sicuramente il suo libro è quello che fa per te.

Un romanzo che conquista e che si fa leggere dalla prima all’ultima pagina in un solo fiato, con scenari e situazioni che approfondiscono e raccontano dettagli personali della sua storia che non sono emersi all’interno dei programmi in cui la content creator ha partecipato su MTV, mostrando solo parte della sua storia.