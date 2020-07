Dal Trentino a Siponto in bicicletta

Buongiorno,

sono Andrea ho 28 anni e sto programmando un viaggio in bicicletta partendo dalla mia terra natale, Rovereto (TN) per arrivare sul Gargano e raggiungere la mia ragazza e tutta la famiglia Tizzani a Siponto.

850 km partendo dalle montagne del trentino per arrivare in 8 giorni sul Gargano con una bicicletta che sto costruendo personalmente e con l’intento di farle fare il primo bagno in uno dei mari più belli d’Italia.

Cercando un supporto di qualsiasi tipo, da un post condiviso, a materiali utili nell’impresa, alla possibilità di inserire un logo nel video che verrà montato da un media partner trentino, vi mando un sorriso virtuale e tanta energia.



Andrea