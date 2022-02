Dal palco di Sanremo ai palchi della Puglia: Caccia ai biglietti per gli spettacoli di Drusilla Foer a Lecce e Bitonto

Drusilla Foer, l’artista rivelazione del festival di Sanremo ha conquistato tutti con la sua eleganza e la sua ironia.

Dopo aver incantato il pubblico del Festival, Drusilla Foer arriva In Puglia con il suo spettacolo “Eleganzissima”. Ed è già caccia al biglietto per il doppio appuntamento il 30 marzo in scena al Teatro Apollo a Lecce e il 31 marzo al Teatro Traetta di Bitonto

Le prevendite per il doppio appuntamento pugliese sono state aperte appena ieri ma è già corsa al biglietto per “Eleganzissima”.